Temporary Shop, ultimo giorno a Rieti per fare spese

Ancora poche ore per poter fare acquisti all’interno dei Temporary Shop che stanno animando il centro storico reatino grazie all’iniziativa lanciata per il periodo natalizio dalla Camera di Commercio di Rieti e dalla sua Azienda Speciale Centro Italia Rieti, in collaborazione con il Comune di Rieti. Un’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto camerale PromoRieti cofinanziato da Unioncamere Lazio che ha permesso di ridare vita in maniera temporanea ad alcuni locali commerciali al momento inutilizzati all’interno di via Roma e via del Duomo, incrementando in questo modo l’attrattività turistico-commerciale dell’intera area da parte di visitatori che hanno potuto apprezzare un centro storico vitale, generando anche interessanti collaborazioni tra i soggetti coinvolti. Fino al 24 dicembre sarà quindi ancora possibile trovare aperti i temporary shop in cui sono ospitate le seguenti aziende e associazioni: Consorzio dei prodotti tipici delle provincia di Rieti (via Roma 52), Twice di Emanuele Angeletti (via Roma 73), Birra Alta Quota soc. coop. (via Roma 94), Marinozzi con panna e Birre Maccardi srls (via Roma 72), Settantallora (via Roma 86), La Mimosa di Adelmo (via Roma 70), Mahaty di Maha Melhem (via Roma 38), Rendina Eugenio, Azienda agricola D’Alessio Michela e Fantusi Fabio (via Roma 34), Ass. Il Samaritano Caritas Diocesana (via del Duomo 42). Nel frattempo si sono concluse in queste ore le degustazioni presso La Maison 57 di via Roma (Palazzo Vecchiarelli) grazie all’iniziativa camerale “Alla scoperta dei sapori” organizzata sempre nell’ambito del progetto PromoRieti. Gli appuntamenti hanno coinvolto un centinaio di partecipanti e sono stati realizzati in collaborazione con l’Azienda agricola Farfarina per quanto riguarda la degustazione di legumi e cereali, con le aziende Le Macchie, Musto e l’Associazione Italiana Sommelier per quella dedicata alle bollicine reatine con sboccatura in diretta e con l’azienda Twice e L'Antico Arco osteria enoteca per il percorso guidato alla scoperta delle confetture.