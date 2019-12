Piana allagata, i soccorsi dei vigili del fuoco di Rieti alle aziende colpite

Continuano senza sosta gli interventi di assistenza alla popolazione dei Vigili del Fuoco di Rieti. I pompieri, grazie anche all’ausilio delle motopompe, hanno operato anche ieri 23 dicembre nella Piana Reatina per portare soccorso anche alle aziende agricole colpite dall’innalzarsi del livello delle acque nei canali di scolo dovuti alle avverse condizioni meteo di questi ultimi giorni. I Vigili del Fuoco sempre ieri sono intervenuti in via Terria, nel Comune di Contigliano, per ripristinare la copertura di un tetto che a causa del forte vento di queste ultimi giorni aveva avuto dei problemi strutturali. Arrivati in posto i Pompieri, grazie anche all'ausilio dell’autoscala, si sono portati in quota ed hanno messo in sicurezza l’edificio risistemando e ripristinando la copertura in laterizio.