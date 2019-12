A Cittareale durante le feste di Natale aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Operativa da oggi 23 dicembre, in località Ricci (di fronte alla sede provvisoria del Comune di Cittareale), la pista di pattinaggio su ghiaccio che rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2020 con i seguenti orari: 10-12 e 15-17. “Ringraziamo la Regione Lazio e Lazio Crea per questa opportunità che allieterà le giornate della popolazione e dei turisti - dichiara il sindaco di Cittareale Francesco Nelli - vi diamo appuntamento per il nuovo anno con il Concerto per l’Epifania, in programma il 4 gennaio 2020 alle ore 17 presso la tensostruttura in località Ricci; la manifestazione è a cura del quintetto di ottoni dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, da sempre dopo il sisma, vicina a Cittareale”.