Giovane di Rieti si tuffa nel lago del Turano per salvare nove cavalli

Spettacolare salvataggio di nove cavalli da parte di un allevatore reatino, Francesco Rossi, 27 anni di Castel di Tora. Le acque del Lago del Turano si sono alzate in maniera importante con le piogge e il livello dell’acqua ha reso impossibile ai cavalli tornare a riva da un isolotto che avevano raggiunto in condizioni più favorevoli. Secondo quanto riportato da Rietilife.it Francesco Rossi non si è perso d'animo e ha raggiunto il punto sulla terraferma più vicino ai cavalli in moto e poi si è gettato in acqua guidando i cavalli che lo hanno seguito tenendo fuori dall’acqua solo la testa raggiungendo la riva.