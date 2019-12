Pioggia e vento forte nel Reatino, allagamenti e alberi caduti

Il maltempo continua a sferzare la provincia. La scorsa notte e parte della mattina odierna sono state decine gli interventi dei Vigili del Fuoco. Allagamenti, alberi caduti e pericolanti da Leonessa fino in bassa Sabina. Disagi anche nel capoluogo: in via Velinia la situazione resta difficile a causa dell’allagamento del sottopasso ferroviario che rende impossibile il transito dei veicoli. Molte le auto rimaste in panne nel sottopasso. In località Settecamini il fiume Velino ha rotto gli argini in più punti e la zona è presidiata dalla protezione civile e dal personale del Consorzio di Bonifica che sta monitorando i canali di irrigazione ormai al limite. Il vento forte ha causato diversi danni.