Auto tampona camion di operai al lavoro sulla Salaria: un ferito

Ennesimo incidente stradale questa mattina, domenica 22 dicembre, al km 67 della via Salaria. Un fuoristrada Suzuki per cause ancora da chiarire, ha tamponato un camion addetto alla manutenzione stradale dell'amministrazione provinciale di Rieti. Gli operai, infatti stavano effettuando degli interventi in quel tratto della consolare per danni provocati dal maltempo di queste ore. Al momento dell'incidente, intorno alle ore 11, la visibilità era buona nonostante la pioggia. Sul posto anche una ambulanza del 118 che ha prestato soccorso ad una persona rimasta leggermente ferita. Solo disagi e rallentamenti al traffico in direzione di Rieti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.