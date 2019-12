Amatrice, dalla Regione ok alla variante stradale al centro storico

Via libera dalla Regione alla realizzazione della variante stradale al centro storico di Amatrice. “Grazie a un mio e emendamento al bilancio regionale, sottoscritto da tutto il gruppo di Fratelli d’Italia - spiega Il consigliere regionale Sergio Pirozzi - sono stati stanziati i fondi, pari a 600mila euro, per il progetto definitivo ed esecutivo della variante stradale al centro storico di Amatrice. Si tratta di un’opera fondamentale, sia per i cantieri della ricostruzione che richiederanno una viabilità agile in entrata e in uscita dalla Salaria, sia per il nuovo ospedale. La variante infatti garantirà un percorso più rapido alla struttura per gli abitanti delle frazioni ubicate a nord ovest e a nord est del centro città,

migliorando così il livello di qualità del diritto alla salute della popolazione, messo a dura prova dalla situazione di stallo che si protrae da più di tre anni con il PASS che resta comunque una soluzione temporanea” conclude Sergio Pirozzi, Presidente della XII Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) del Consiglio Regionale del Lazio.