Sindacati e associazioni: "All'ospedale De Lellis di Rieti troppi i reparti in sofferenza"

Sul fronte della discussione scaturita dall’inchiesta del giornale online Format.it, Marino Formichetti della Uil non se la sente di attaccare l’Asl, mentre Cittadinanzattiva descrive una situazione con molte ombre ma anche con qualche luce. Però, nonostante la replica della Asl sui dati relativi alla fuga di pazienti dal De Lellis e di quanti reatini preferiscano curarsi altrove, arrivano i dati dalla vicinissima Terni. Nei primi 10 mesi del 2019 sono 1.729 i reatini che hanno scelto il ricovero presso l’ospedale Santa Maria di Terni, nello stesso periodo 1.949 hanno fatto accesso al pronto soccorso umbro. Secondo i dati forniti dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni analizzando i soli primi dieci mesi dell’anno i ricoveri di cittadini residenti nella provincia di Rieti presso quella struttura sono passati dai 1.714 del 2018 ai 1.729 del 2019, mentre gli accessi al pronto soccorso da 1.889 sono passati a 1.949. A far registrare i numeri più importanti sono i reparti chirurgici, con un totale nel periodo in esame di 602 pazienti per il 2019 e 565 per il 2018. Tra questi nell’anno in corso 107 nel reparto di chirurgia generale e specialità chirurgiche, 103 in chirurgia generale e degenza breve. Per quanto riguarda gli altri reparti, ancora nell’anno che volge al termine sono stati 151 i nostri conterranei ricoverati in clinica otorino, 134 nella divisione ostetrica e ginecologica e 90 in medicina di urgenza. Scarsa l’affluenza di reatini nei reparti di radioterapia oncologica (2), nefrologia (4) e UTIC (4).

A. T.