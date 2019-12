Concerto di Natale del liceo musicale, successo tra le polemiche

Grande successo del concerto di Natale dell'istituto Magistrale di Rieti nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre presso l'auditorium"Varrone". Il liceo musicale, il coro "La Fenice" e l'orchestra d'istituto si sono esibiti davanti alle famiglie a agli amici dei giovani studenti che insieme ai propri docenti, hanno dato ancora una volta un'eccellente prova del loro talento. È stata una bella occasione per incontrarsi e augurarsi un sereno e Santo Natale. Tanti gli intervenuti, molti di più di quelli che ci di aspettava, in considerazione dell'andamento dei concerti degli ultimi anni organizzati dal liceo musicale. Lo spettacolo sarebbe dovuto cominciare alle 17:30, ma per alcuni problemi dovuti al grande afflusso di genitori, alunni e professori, non è stato possibile iniziare in orario. Al fine di rispettare le norme della sicurezza, si è provveduto purtroppo ad una turnazione all'interno della sala e alcuni genitori non sono riusciti a godere dello spettacolo. Il concerto, nonostante qualche modifica, si è svolto suscitando tantissimi applausi e apprezzamenti da parte di tutti, soprattutto perché gli allievi, in una situazione inaspettata e in qualche modo fonte di distrazione, non hanno mai perso la concentrazione dimostrando di aver acquisito una maturità e una sicurezza di sé più che significativa. Tra i giovani artisti anche alcuni alunni della “Basilio Sisti”. Al termine del concerto la professoressa Gerardina Volpe dirigente scolastica dell'Istituto Magistrale di Rieti, ha augurato "buone feste a tutti i presenti", sottolineato "sia la bravura dei ragazzi e dei docenti, ma anche il profondo dispiacere da parte di tutto il personale scolastico per i disagi legati al necessario rispetto delle norme di sicurezza".