Schianto frontale sulla Salaria, due persone gravi al Gemelli

I Vigili del Fuoco di Rieti sono intervenuti questa mattina alle ore 7.40 circa sulla strada statale Salaria al Km.47,500 a causa di un incidente stradale che ha viste coinvolte due autovetture che si erano scontrate frontalmente bloccando in parte la via consolare. Arrivati sul posto insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell'ordine, ognuno per le proprie competenze, i soccorritori hanno messo in sicurezza le due autovetture e trasportato con le ambulanze le due persone ferite al policlinico "Gemelli" di Roma per le cure del caso.