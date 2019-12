Rieti, i suoni del Natale a Rocca Sinibalda e Fonte Colombo

Sabato 21 dicembre alle ore 18.00 presso la Chiesa di SS. Agapito e Giustino e Domenica 22 dicembre alle ore 12.00 presso il Santuario di Fonte Colombo tornano i concerti per “I Suoni del Natale”, quest’anno organizzato in continuità con il Festival Francescano “Con Francesco nella Valle” avvenuto lo scorso ottobre. Alle esibizioni interverranno il soprano Vanessa Caloisi, i flautisti Sandro Sacco e Emanuele Vespaziani, il chitarrista Paolo Paciucci, la pianista e cembalista Ornella Bucchignani con la partecipazione del giovane flautista Giovanni Forlani. Il programma proposto dai musicisti sarà vario, dalla musica barocca alla musica classica, insieme ad un’ampia pagina di musiche dedicate alle festività natalizie e una Fantasia di Natale arrangiata per l’occasione dal maestro Massimo Di Vecchio, compositore e direttore d’orchestra. I partecipanti al concerto svolgono un’intensa attività concertistica partecipando anche a rassegne internazionali come Moto Perpetuo, Premio Roma, Exclamate Jubilum, Perdonanza Festival, Reate Festival, Majellarte, RIC Festival, Concerti presso l’Auditorium Ennio Morricone, Concerti a Villa Medici e a Palazzo Barberini e molti altri.