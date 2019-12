Si schianta e si ribalta con l’auto sulla Salaria nel Reatino

Tanta paura oggi pomeriggio (venerdì 20 dicembre) lungo la Salaria al chilometro 112,400 all’altezza del comune Posta dove una autovettura si è schiantata contro il guardrail per poi ribaltarsi finendo la sua corsa sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rieti, del distaccamento territoriale di Posta, per portare i primi soccorsi e cercare di liberare la sede stradale dal mezzo incidentato. Al suo interno una sola persona che era alla guida e che è stata estratta subito dopo dai pompieri prontamente arrivati in posto data anche la relativa vicinanza del presidio antincendio. In posto oltre alle forze dell’ordine, per i rilievi del caso, anche gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo leggermente ferito al nosocomio provinciale Sabino per i successivi accertamenti sanitari.