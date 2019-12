Il questore Antonio Mannoni lascia Rieti: "Aumentata la sicurezza"

Per la Polizia di Stato è tempo di bilanci ma anche di commiati. Infatti il consueto incontro per il consuntivo di fine anno sll’attività svolta dagli uomini della Questura reatina nel 2019 sul territorio è coincisa con il saluto del questore Antonio Mannoni che dopo tre anni lascia l’incarico per altra destinazione. In tanti non hanno voluto mancare e testimoniare l’affetto e la stima ad un questore bravo a nascondere l’emozione e a ringraziare quanti lo hanno aiutato in questi anni di intenso e proficuo lavoro garantendo la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. “Rieti è una città a misura d’uomo che mi ha accolto e fatto sentire subito a mio agio. Per questo l’impegno mio e di tutto il personale è stato doppio riuscendo a far rimanere Rieti tra le prime città per sicurezza – sottolinea il numero uno di largo Graziosi –. Sono felice di essere arrivato qui, meno felice ovviamente di andarmene ma le nostre carriere ce lo impongono". Da lunedì a dirigere gli uffici di largo Graziosi arriva Maria Luisa Di Lorenzo.

L’attività svolta dalla Polizia di Stato nel 2019 ha prodotto 81 arresti, 353 denunce e 5 kg di sostanze stupefacenti sequestrate.