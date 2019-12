La Lega chiede un milione per il campo in altura del Terminillo

Un milione per completare il centro sportivo “Leoncini” e contribuire al rilancio del Terminillo. La Lega di Rieti, attraverso il capogruppo Maurizio Ramacogi e il coordinatore comunale Gianluca Coppo ha annunciato in Consiglio Regionale l’emendamento proposto per ottenere il finanziamento di 1 milione di euro per completare la struttura, la cui realizzazione risulta incompleta.