Grave anziana investita dal treno sulla linea Rieti-Terni

Una anziana è stata investita da un treno nei pressi della stazione di Marmore, lungo la linea ferroviaria Terni-Rieti-L'Aquila. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, i carabinieri della locale stazione e il personale del 118. La donna forse colpita di striscio o sbilanciata dallo spostamento d’aria provocato dal passaggio del treno, è caduta malamente a terra. Ad accorgersi dell’accaduto alcune persone che si trovavano alla stazione ferroviaria e che hanno subito pensato al peggio. La linea ferroviaria è stata immediatamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e riaperta dopo alcune ore. Successivamente si è appreso che la donna investita è una signora di 91 anni, ospite di una casa di riposo della zona. Stava camminando lungo i binari a quasi 200 metri dalla stazione di Marmore. I carabinieri stanno cercando di fare luce sull’incidente e stabilire se la donna sia stata colpita dal treno in corsa o invece sia caduta, come detto, per lo spostamento d'aria. Soccorsa dal personale del 118 è stata ora trasportata all'ospedale civile di Terni dove è stata ricoverata in codice rosso, ma non sembra in percolo di vita.