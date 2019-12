Nasce il succo d'uva a base di Cesanese nero di Castelfranco

“Il recupero e la valorizzazione di varietà vegetali e animali antiche o in disuso è fondamentale per tutelare la biodiversità, andando al contempo a salvaguardare l’agricoltura sostenibile, per la quale rappresenta un patrimonio inestimabile; è per questa ragione che siamo orgogliosi di annunciare la nascita del succo d’uva a base di Cesenese nero di Castelfranco, in provincia di Rieti, vitigno quasi scomparso”. Lo rende noto il presidente della Copagri Lazio Guido Colasanti, spiegando che la bevanda, composta al 100% di uva senza zuccheri aggiunti, è stata realizzata in collaborazione con Eccelsa, l’associazione della provincia di Rieti che promuove l’agroalimentare e la cultura sabina, valorizzandone al contempo il patrimonio artistico-culturale. “Il Cesenese nero di Castelfranco, infatti, da non confondere con il Cesanese, è una vera rarità nel panorama vitivinicolo nazionale; si tratta di un vitigno quasi scomparso, che i vignaioli hanno provveduto a reinnestare dai tralci di un’unica pianta superstite di quasi duecento anni, dando così nuova linfa a un vitigno che nell’Ottocento era largamente diffuso nella zona, ma era poi scomparso nel tempo”, spiega Colasanti.