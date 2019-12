Interrogatorio di garanzia, Braulina Cozzula si avvale della facoltà di non rispondere

Si è tenuto nella mattinata del 19 dicembre, presso il reparto di medicina protetta dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, l’interrogatorio di garanzia a Braulina Cozzula. Presenti il Gip Floriana Lisena e il pm Tommaso Giovannetti. L’imputata, accusata di omicidio aggravato, assistita dal suo legale, l’avvocato Tiziano Principi, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Come spiegato dall’avvocato le condizioni di salute della donna, almeno per il momento, non consentono nel breve il trasferimento al carcere di Rebibbia.