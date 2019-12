Furto al supermercato, due stranieri inseguiti e bloccati in centro a Rieti

La polizia ha fermato due uomini di nazionalità colombiani sospettati di un furto di una borsa in un supermercato in viale Matteucci. Sul furto e l’entità del materiale rubato è in corso una verifica da parte degli agenti intervenuti. Al vaglio le immagini interne del supermercato e il racconto dei colombiani fermati. Una volta ricevuta la segnalazione del furto una squadra Volante si è lanciata alla ricerca dei ladri in città, supportata dalla Squadra Mobile: dopo un breve inseguimento, i due sospettati che si erano allontanati a piedi sono stati bloccati in via Liberato di Benedetto e portati in Questura.