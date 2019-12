Novanta famiglie a rischio sfratto a Monterotondo Scalo

Novante famiglie, per lo più composte da persone anziane, passeranno un Natale infelice come non mai. Queste persone, infatti, rischiano, di punto e in bianco, di essere sloggiate dalle abitazioni nelle quali vivono da più di 40 anni. La vicenda riguarda 5 palazzine (la numero 1,7,8,9,10) delle 10 che sorgono sua via Salaria al civico 142 a Monterotondo Scalo, zona Campo Fiorito. Le palazzini 2,3,4,5 e 6 sono state rilevate dagli inquilini ormai da tempo. Le altre, invece, sono di proprietà della società Pegaso 90, dichiarata fallita il 30 ottobre 2019. Ora il tribunale fallimentare, per far rientrare i creditori che vantano appunto crediti nei confronti della Pegaso, ha deciso di mettere all’asta queste cinque palazzine, con il risultato che gli attuali abitanti dovranno abbandonare le loro abitazioni. Parliamo di persone che vivono lì da più di 40 anni.