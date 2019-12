Recite di Natale scaglionate per ragioni di sicurezza

Natale, tempo di riflessione, regali e polemiche sulle recite scolastiche. Prima Cantalice, poi Poggio Fidoni: scoppiano i casi delle partecipazioni limitate e degli orari scaglionati. Nella mattinata del 18 dicembre infatti presso l'istituto Lorenzo Di Marzio, scuola dell'infanzia succursale dell'istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Piani di Poggio Fidoni, si è svolta per 30 bambini la manifestazione di Natale con canti e poesie alla quale i genitori hanno partecipato con orario scaglionato, così come disposto il 14 dicembre. Motivo: la sicurezza per tutti i partecipanti, dettaglio non trascurabile ma spesso sottovalutato, visto che l’atrio della scuola, teatro d’occasione per la manifestazione, può ospitare solo 70 persone. Una soluzione che la dirigente scolastica, Paola Giagnoli, non ha potuto non prendere vista la mancanza di altre alternative. Tranne quella ovviamente di non far alcuna manifestazione natalizia.