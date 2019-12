La diga del lago del Salto compie 80 anni

"Queste opere imponenti testimonieranno nei secoli il vostro sacrificio per la grandezza della Patria”: Giuseppe Argeni, Tobia Carenini, Umberto De Pellegrin, Brandimarte Di Loreto, Anselmo Di Carmine, Antonio Di Marco, Luigi Di Paolantonio, Antonio Patrizzi, Edoardo Paolucci, Martino Ranieri, Carlo Scaglia, Paolo Tempesta, Cesare Tomassetti, Giorgio Zorzi. A loro la benedizione del vescovo Domenico Pompili, la corona d’alloro deposta dall’amministrazione comunale di Varco Sabino e Petrella Salto, fari fotovoltaici a illuminare la lapide. Per loro la banda di Capradosso ha suonato il silenzio e l’inno di Mameli, in occasione della cerimonia per gli 80 anni dall’inaugurazione della diga del Salto. Una felice intuizione dei giovani consiglieri di Petrella Salto Simone Carconi, Cristiano Coralli, Massimiliano Ferretti, un’occasione per ricordare e riflettere, insieme a cittadini, carabinieri (comando Petrella Salto e il capitano Marco Mascolo di Cittaducale), carabinieri forestali, vigili del fuoco. Il primo è don Domenico (dopo aver sottolineato l’importanza di ‘costruire sulla roccia e non sulla sabbia’): “mi colpisce la brevità del tempo impiegato per la realizzazione dell’opera: oggi siamo una società che non riesce a portare a compimento i cantieri; questa lapide ci ricorda di essere grati a chi si è e penso anche ai morti per la costruzione dell’autostrada Roma L’Aquila (fra cui i corvaresi); quello che fu un’ecatombe sociale ed economica che dette inizio allo spopolamento, deve trovare un riscatto: questa lapide ci dice che abbiamo motivi per vivere e lavorare in questo territorio”. Gli anziani hanno sempre visto il lago come un nemico, un muro di Berlino tra le valli del Salto e Turano “per questo ho voluto investire proprio su questo lago e riportare qui i miei genitori” sostiene Claudio Ponzani, presidente del Club Nautico di Varco Sabino, pronto per i mondiali di wakeboard del 2021.