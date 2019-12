Il panettone più buono è reatino, premiati i fratelli Napoleone

A Roma un Presepe Vivente per sostenere progetto in Etiopia

Roma, 16 dic. (askanews) - Da Roma per l'Etiopia. Un ponte di solidarietà che dalla città eterna arriva fino a Robe, a 400 km da Addis Abeba, la capitale etiope, per sostenere la nuova sfida dei missionari di Villaregia. Torna il Presepe Vivente Missionario, in scena sabato 28 dicembre 2019 e sabato 5 gennaio 2020, nella periferia sud di Roma, sede della Comunità Missionaria di Villaregia. (Via ...