Arrestato a Toffia un inglese che aveva quattro etti di marijuana nascosti nello scarico del bagno

Quasi 400 grammi di marijuana, occultata nello scarico delle acque reflue della propria abitazione, per sfuggire ad ogni sospetto, e controllo. Alla fine però i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto, coadiuvati dai colleghi della stazione di Fara in Sabina, sono riusciti a scovare lo stupefacente, e ad arrestare il suo possessore, un 54enne originario della Gran Bretagna già sottoposto a misura cautelare. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari, disposti dalla Procura della Repubblica di Rieti per il reato di detenzione illegale di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, come detto, aveva occultato il quantitativo di erba – per la precisione 378,5 grammi – all’interno dello scarico delle acque reflue. Un nascondiglio che però non è sfuggito ai militari, che nel corso di una perquisizione domiciliare sono riusciti a scovare la marijuana in possesso dell’uomo. La droga è stata sequestrata, e il 54enne, come detto, è stato sottoposto ai domiciliari. Nell’ambito dei servizi presso il territorio di competenza, la compagnia dei carabinieri di Poggio Mirteto ha intensificato i controlli e i pattugliamenti nell’intera area, visto l’avvicinarsi dei giorni delle festività natalizie.