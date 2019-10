Una settimana di grandi eventi, Sinibaldi: “Il Comune al fianco di tutti coloro che rilanciano la città”.

Nell’ultima settimana la Città di Rieti ha vissuto una serie di eventi che hanno riscosso una grande partecipazione popolare, offrendo iniziative di qualità e ad ampio raggio. In pochi giorni abbiamo vissuto il festival “Con Francesco nella Valle”, la “Festa del Cioccolato”, il Raduno “2 Cavalli Citroen”, la rassegna “Giallo in Centro”, uno spettacolo eccezionale del “Reate Festival” ed il raduno di San Bernardo in centro storico.

“Il mese di ottobre è iniziato sotto i migliori auspici in termini di vitalità ed offerta culturale e ludica della Città di Rieti – commenta il Vicesindaco e assessore al turismo, Daniele Sinibaldi – raramente abbiamo assistito, soprattutto in questo periodo dell’anno, ad un’offerta tanto ricca quanto variegata e di qualità. La Città e il territorio limitrofo, in questo modo, si presentano più vivi e più attrattivi. C’è ancora molto da fare ma la differenza rispetto al passato è sotto gli occhi di tutti. E il Comune sarà sempre più al fianco di tutti coloro che vogliono mettere esperienze e passione al servizio della comunità. Avanti così”.