La pista “5 Confini” al Terminillo ha ottenuto l’omologazione nazionale dalla FISI – Federazione Italiana Sport Invernali.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo ennesimo risultato raggiunto nel percorso di rinascita del Terminillo – dichiarano il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati, il Presidente della Provincia, Mariano Calisse, e il consigliere provinciale delegato allo sport, Simone Fratini – L’omologazione da parte della FISI è un passo fondamentale per il rilancio del Terminillo perché ci permetterà di poter ospitare manifestazioni regionali e nazionali legate allo sci di fondo. Tra i nostri obiettivi c’era quello di poter trasformare il Terminillo in un centro di riferimento dello sci di fondo, almeno per il Centro Italia e questa omologazione ci permette di compiere un importante step in questa direzione. Si tratta di un altro tassello aggiunto a quel percorso di rilancio del Terminillo che punta a creare economia e presenze anche grazie al turismo sportivo. Ringraziamo per la forte collaborazione il Presidente della FISI provinciale, Sandro Anselmicchio, e l’omologatore certificato FISI, Enrico Faraglia”.