Vigili del fuoco, al via la formazione per il personale ex Forestale del reparto volo

Martedì, 15 ottobre, parte il corso di standardizzazione per il personale in servizio presso il reparto volo di Rieti.

Un risultato importante raggiunto dalla Direzione Regionale vigili del fuoco e dall'ufficio del Soccorso Aereo VVF del Ministero dell'Interno.

Quello reatino è il secondo reparto volo del Lazio, con 6 piloti e altrettanti specialisti e un velivolo AB 412.

Il personale che presta servizio in questa sede è transitato dall'ex Corpo Forestale dello Stato e fin da subito è stato impiegato in attività AIB (Antincendio Boschivo), ma non in quelle di soccorso tipiche dei Vigili del Fuoco.

Piloti e specialisti seguiranno lezioni teoriche ed effettueranno esercitazioni in sinergia con gli 'elisoccorritori' con i quali lavoreranno da qui a breve.

Il corso, della durata di un mese e mezzo, si inserisce in un progetto più ampio a cui sta lavorando la Direzione Regione del Lazio di concerto con gli uffici centrali e che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un nuovo hangar. Nella foto le immagini della seconda esecitazione AIB, eseguita lunedì nella località di Torano nel Comune di Borgorose, e che ha visto all'opera proprio l'utilizzo dell'Elicottero Drago 124 di stanza all'Aeroporto 'Ciuffelli' di Rieti.