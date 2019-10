Nella sede di Area rubati i soldi del Merkatino: impossibile rimborsare chi ha venduto i libri

Furto al Merkatino del Libro Usato di Area, in via Garibaldi. Un furto denunciato dall'associazione che però non ha potuto restituire alle persone che avevano messo in vendita i libri attraverso il tradizionale mercatino del libro usato. Sul furto indagano le forze di polizia mentre l’associazione ha voluto fare chiarezza sull'accaduto rassicurando chi deve ricevere i soldi. Questa la nota diffusa: “In riferimento a quanto avvenuto nella giornata di oggi presso la sede di Area Rieti, l’associazione fa presente che non è stato possibile restituire quanto dovuto alle persone che avevano consegnato i libri, in quanto nella mattinata ha subito il furto dell’intero ammontare, in circostanze in questo momento al vaglio dell’autorità. È stata presentata denuncia alla Questura, che sta indagando. L’associazione si sta adoperando comunque per reperire le risorse necessarie per restituire quanto dovuto nel tempo più breve possibile, comprendendo la giusta rabbia di quanti non hanno potuto vedere risolta la propria situazione”.