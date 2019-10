Indice di criminalità tra i più bassi d’Italia, la provincia di Rieti si conferma “isola felice”

La provincia di Rieti è 82esima nella speciale graduatoria sulla criminalità pubblicata da Il Sole 24 Ore con 2768 denunce di reati ogni centomila abitanti, un dato in leggero aumento rispetto alla rilevazione dell’anno precedente. Maglia nera a Milano con oltre 7mila denunce ogni 100mila abitanti. Ogni giorno in Italia vengono denunciati 6500 reati.

Rieti si conferma “isola felice”. Nessuna cattiva posizione nei 18 indicatori scelti per valutare il livello di criminalità di un territorio, in particolare negli indici che hanno più impatto come droga, furti, rapine. Rieti si distingue per 0 omicidi volontari segnalati e per le ultimissime posizioni in termini di estorsioni e furti con strappo. Rieti è a metà classifica nei furti, sia generali, che in abitazione che nei negozi. Il trend dei furti denunciati a Rieti è più o meno in linea con il dato nazionale.