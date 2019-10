Comitati Terremoto, busta paga pesante: “Pagare sì, ma con modalità dignitose”

C’è chi è soddisfatto, come le rappresentanze sindacali di Cgil e Cisl, e chi invece grida all’ennesima presa in giro, come il coordinamento dei comitati civici del terremoto 2016. La proroga del Governo alla restituzione della cosiddetta “Busta paga pesante”, che consentirà ai cittadini del cratere di posticipare di altro tempo la restituzione dell’irpef stornata nel periodo dell’emergenza sisma viene accolta con soddisfazione dai delegati della Cgil Roma Est, Stefano Rinaldi, e della Cisl Roma Capitale-Rieti, Paolo Bianchetti. “La battaglia sulla restituzione dell’irpef è stata portata a casa, nell’interesse dei cittadini – scrivono i due sindacalisti – il decreto del ministero proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l’avvio della restituzione dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali non versati nei territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016. Slitta dunque al 31 dicembre la restituzione dell'Irpef. Continueremo a vigilare e tutelare i cittadini del territorio reatino”.

Di tutt’altro tenore la posizione del coordinamento dei comitati civici nati dopo il terremoto di tre anni fa, che in una nota infuocata commenta: “Se il terremoto ci ha distrutto le case, il governo ci sta togliendo la dignità e il nostro futuro. La misura è colma. Dopo l'ennesimo emendamento spot sul sisma, ovvero quello relativo alla proroga del termine della busta paga pesante infilato a una manciata di giorni dalla scadenza dentro il Decreto clima. Ancora una volta il Governo, il quarto dopo le scosse di tre anni fa, conferma una totale mancanza di rispetto per la popolazione colpita, rimandando di un paio di mesi la restituzione dell'Irpef sospesa. Il problema viene solo posticipato, ma senza trovare soluzioni: una prassi tristemente consolidata in questi tre anni. Attendiamo di conoscere il testo quando ci sarà la pubblicazione ufficiale in Gazzetta, ma a quanto pare la proroga non comprende i contributi previdenziali per le imprese: un segno di totale disattenzione per chi cerca di lavorare per una ripresa economica nei territori terremotati. Vogliamo pagare ma con modalità dignitose. Noi non possiamo più perdere tempo, o peggio viverlo nell'angoscia della continua incertezza – tuonano ancora i tanti comitati che dal Lazio alle Marche rappresentano la stragrande maggioranza delle popolazioni del cratere - mancano poche settimane alla fine dell'anno e non sappiamo ancora se verrà prorogato lo stato di emergenza, il cui termine è fissato al 31 dicembre 2019. Il nuovo anno ci porterà la ripresa dei pagamenti delle utenze e delle rate dei mutui, anche sulle case che ormai sono ridotte a cumuli di macerie”.



Paolo Giomi