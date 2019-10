Vigili del fuoco, parte la formazione del reparto volo di stanza al Ciuffelli

Un importante risultato in termini di soccorso tecnico urgente. Dopo i richiami rivolti al Dipartimento circa l’inoperatività, quasi triennale, del Reparto volo vigili del fuoco di Rieti, finalmente, martedì verrà avviato il corso di formazione del personale per la standardizzazione alle operazioni sull’elicottero AB 412. “Una tappa importante e indispensabile per attivare definitivamente il Reparto Volo dell’ex Corpo Forestale dello Stato, transitato il primo gennaio del 2017 per effetto della riforma Madia al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che, solo attraverso la costante pressione esercitata dal sindacato più rappresentativo della categoria, si è riusciti a raggiungere - commenta il segretario Fns Cisl Massimo Vespia -. Il pericolo, infatti, era quello di aggiungere un’altra cattedrale nel deserto e condannare il territorio ad essere depauperato di una struttura strategica in grado di innalzare il livello di soccorso alla popolazione”. Dopo il percorso formativo, la cui conclusione è prevista nella seconda metà di dicembre, il reparto volo dei vigili del fuoco dovrebbe essere reso funzionante e mettere a disposizione del comando provinciale il personale tecnico e, in particolare, gli elisoccorritori del Cnvvf, per ogni tipo di intervento o emergenza che richieda il supporto aereo e per gli incendi boschivi. “Restano ancora irrisolte le questioni logistiche che impongono al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di trovare soluzioni legate agli spazi da destinare al proprio Reparto Volo all’interno del sedime aeroportuale, attualmente condiviso con l’Arma dei Carabinieri. Per il resto - conclude Massimo Vespia della Fns Cisl - saluta con entusiasmo l’avvio del corso formativo in questione, poiché si tratta di un obiettivo che fino a qualche mese fa sembrava irrealizzabile e destinato a protrarre nel tempo l’assurda condizione della struttura ereditata dall’ex Corpo forestale dello Stato.