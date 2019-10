Inaugurata la Festa del Cioccolato, sarà un fine settimana dolcissimo per i reatini

Inaugurata la Festa del Cioccolato by Choco Amore: da venerdì 11 ottobre a domenica 13 ottobre dalle ore 10 fino a tarda serata appuntamento è con tanti stand dedicati in piazza Vittorio Emanuele II. La carovana by Choco Amore dei Maestri Cioccolatieri unisce tutta l’Italia con lo scopo di diffondere sempre più la cultura del cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione. L’iniziativa è voluta e sostenuta dal Gruppo di Artigiani Cioccolatieri con la sigla “Choco Amore”, Associazione Nazionale Cioccolatieri e Patrocinato dal Comune di Rieti e in collaborazione con Allestire srl di Fabio Franceschini e Ascom Confcommercio Rieti.

La Festa Del Cioccolato by Choco Amore offrirà il Choco Lab, Laboratorio di cioccolato e Cake Design a cura dello chef Elia Grillotti e della sua Chef School e dal Maestro cioccolatiere di Choco amore Alessandro Del Vecchio. E ancora, animazione, trucca bimbi, Choco Play e tanti palloncini. Verrà premiata, grazie a un concorso, da una giuria selezionata, la migliore cioccolata.

Alla Festa del Cioccolato interverrà anche la Fiera Mondiale del Peperoncino con uno stand; il presidente della rassegna pronta a celebrare 10 anni, Livio Rositani, premierà la migliore cioccolata al peperoncino.