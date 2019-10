Crepe sui muri e pericolosi avvallamenti del tetto, chiesa di San Francesco inagibile

Crepe sui muri e avvallamenti nel tetto. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per eseguire un sopralluogo nella chiesa che ospita la statua di Sant'Antonio. Dopo i rilievi si è provveduto a chiudere il luogo di culto e a dichiararla inagibile in attesa di nuovi sopralluoghi.

Quindi a seguito della criticità nella chiesa di San Francesco e in attesa di ulteriori approfondimenti, le attività del festival “Con Francesco nella Valle” previste all’interno dell’edificio si spostano precauzionalmente sull’antistante piazza San Francesco.

Si svolgeranno quindi all’aperto le liturgie comprese nel programma, ad eccezione delle Lodi mattutine, che saranno celebrate nella chiesa di San Giuseppe in via Garibaldi. Sempre all’aperto, in piazza San Francesco, avrà luogo alle 21.15 l’esecuzione del “Cantico delle Creature” di don Giuseppe Capone con il Coro del Vicariato della Basilica di San Pietro. L’esibizione musicale è posta a conclusione della fiaccolata "Una regola per la vita", con la marcia che partirà come previsto alle ore 18 dal santuario francescano di Fonte Colombo.

Le mostre e le altre attività originariamente previste nella chiesa di San Francesco sono state ricollocate negli spazi del chiostro attiguo, dove già trovava spazio il pub francescano