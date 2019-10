L’ Anmil celebra la Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro

E’ stata presentata a Roma, dal Presidente dell’ANMIL Zoello Forni e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, la 69ª edizione della Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che sarà celebrata a Rieti Domenica 20 ottobre, in tutta Italia il 13 Ottobre, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

In tutta Italia saranno organizzate dalle sedi ANMIL manifestazioni territoriali cui prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

E’ stata, inoltre, presentata la campagna di sensibilizzazione intitolata “Non raccontiamoci favole”, appositamente realizzata per l’Associazione dal regista Marco Toscani e che dal 7 ottobre è in onda sulle reti Rai mentre dal 1° settembre fino al 13 ottobre è sugli schermi degli autogrill grazie al supporto di Autostrade per l’Italia.

La manifestazione principale della Giornata per le vittime del lavoro si svolgerà quest’anno a Palermo. Ricordiamo che a Rieti sarà celebrata domenica 20 ottobre.

In contemporanea ai lavori della Cerimonia civile, alle ore 10.30, una nutrita delegazione di invalidi del lavoro di circa 500 persone si recherà al Monumento dedicato alle vittime del lavoro, creato dallo scultore Vittorio Gentile, (posto nei giardini di Via Campolo) per inaugurare il restauro dell’opera curata dal Comune di Palermo che sarà rappresentato dal Vice Sindaco Fabio Giambrone e dall’Assessore alla Cultura Adham Darawsha; per l’ANMIL ci sarà il Vice Presidente territoriale Salvatore Plescia e i Presidenti delle varie Sedi Territoriali ANMIL intervenuti.