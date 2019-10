Trattore si ribalta, grave 77enne trasferito al Gemelli in eliambulanza

Incidente sul lavoro oggi pomeriggio, intorno alle 18, a Borghetto di Canneto, frazione di Fara Sabina. Secondo quanto emerso, un uomo - V. S. di 77 anni - è rimasto ferito dopo essersi incastrato tra il trattore sul quale stava lavorando e il rimorchio.

Sul posto per i soccorsi sono giunti il personale del 118 e i vigili del fuoco, e i carabinieri di Fara Sabina per i rilievi del caso. Sono intervenute anche l’eliambulanza Pegaso, per il trasferimento del ferito dopo le manovre di rianimazione, andate avanti per una ventina di minuti, un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni del 77enne sarebbero gravi. Un copione, quello degli incidenti sui mezzi agricoli, che si ripete con frequenza preoccupante.