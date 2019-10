Asl, iniziative ed eventi per la giornata della salute mentale e della psicologia

Giovedì 10 ottobre, l’Azienda Sanitaria Locale celebra la GiornataMondiale della Salute Mentale e la Giornata Nazionale della Psicologiacon decine di eventi organizzati in tutta la provincia di Rieti. Visite specialistiche, consulti e colloqui psicologici gratuiti e senza prenotazione, desk informativi, sportelli di ascolto, incontri con il mondo della scuola, dibattiti pubblici, sono soltanto alcuni degli appuntamenti organizzati dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, così da ridurre pregiudizi e paure.

In occasione della “Giornata Mondiale della Salute Mentale” e della sesta edizione dell’(H)-Open day di Onda Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche (DSM-DP) offrirà alla popolazione servizi informativi e clinico-diagnostici gratuiti. Gli Operatori del DSM – DP saranno disponibili presso il Desk informativo allestito all’interno della sede Asl del Distretto 1 di via delle Ortensie 28 a Rieti e presso il Nucleo Operativo di Cure primarie di S. Elpidio per fornire tutte le informazioni inerenti, sia le prestazioni collegate alla Giornata(proponendo anche un questionario di autovalutazione sul benessere psichico), sia quelle riguardanti le attività del Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Rieti; mentre nelle diverse sedi dei Servizi del Dipartimento verranno effettuate prestazioni cliniche gratuite (visite specialistiche, colloqui psicologici, etc.). L’iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sul tema della Salute Mentale, favorendo l’accesso alle cure ed aiutando a superare i pregiudizi, lo stigma e le paure legati alle malattie psichiche.

In occasione della Giornata Nazionale della Psicologia "Psicologia e diritti Universali" dalle ore 9 alle ore 19 presso il Centro commerciale Perseo sarà allestito un Desk informativo sulle attività ospedaliere e territoriali. Presso la sede Asl del Distretto 1 di Via delle Ortensie, 28 a Rieti, dalle ore 15 si potrà accedere un primo colloquio gratuito con uno psicologo che si occupa dei Disturbi del Comportamento Alimentare. Dalle ore 17 alle ore 18, presso la palestra di Fisioterapia (Distretto 1) sarà possibile partecipare ad un Gruppo di ‘Mindfulness’ (tecniche di rilassamento e meditazione), Mentre presso il Pass di Amatrice e il Consultorio familiare di Borgorose dalle ore 9 alle ore 13 sarà possibile svolgere un primo colloquio con uno psicologo. Le scuole saranno protagoniste con due incontri: il primo presso il polo Didattico Luigi di Savoia dove si svolgerà una lettura riflessiva per alunni e insegnanti e il secondo presso l'Istituto Ites di Corvaro di Borgorose dove si svolgerà un incontro dal titolo "Il diritto di essere ascoltati: la psicologia nell'adolescenza". Infine, dalle ore 18 alle 19 presso il Sazerac Caffè in via San Francesco 1, gli psicologi aziendali stimoleranno una riflessione su ‘se stessi’, prendendo come spunto la fiaba del Piccolo Principe.