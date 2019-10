Sequestrata maxi discarica abusiva, tre persone denunciate

C’era di tutto in quei tremila metri quadrati trasformati a discarica abusiva. Rifiuti non pericolosi, ma anche pericolosi, come hanno avuto modo di accertare i carabinieri forestali della stazione di Sant’Oreste, che hanno scoperto l’area in cui erano stoccati, in maniera completamente illegale, quasi novemila metri cubi di rifiuti non lontano dalla trafficatissima strada provinciale Tiberina. L’immondizia era stata accumulata nel suolo, e anche nel sottosuolo, in delle buche scavate a terra, con l’intento di nascondere la spazzatura sotto un’area a futura edificazione edilizia. La stessa modalità utilizzata, solo per citare il più celebre degli esempi, nella Terra dei Fuochi, per nascondere i rifiuti tossici che hanno avvelenato i terreni tra le province di Caserta e Napoli, in Campania. Tre le persone finite guai: il proprietario del terreno, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice. Per loro è scattata una denuncia a piede libero presso le rispettive procure di competenza, che hanno convalidato entrambi i sequestri disponendo le procedure amministrative per la rimozione dei rifiuti. Per tutti le accuse vanno dallo smaltimento alla gestione illecita dei rifiuti. Quattro i mezzi sequestrati, trovati in prossimità della discarica tiberina.