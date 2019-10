Tonnellate di rame rubato, sgominata banda di rumeni

Dodici furti di rame messi a segno l’anno scorso tra Rieti, Arezzo e Terni. Quattro per la precisione quelli effettuati al nucleo industriale reatino dove si erano introdotti all’interno di capannoni momentaneamente in disuso e dove avevano portato via ingenti quantitativi di cavi in rame, prelevandoli dagli impianti elettrici. Dopo indagini attente e scrupolose ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale e della Compagnia di Rieti, insieme al supporto dei colleghi di Latina, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Rieti, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di quattro rumeni, tutti residenti a Latina e ritenuti responsabili di 12 furti di rame.