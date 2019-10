Crescono le imprese nei comuni del cratere, più 286 negli ultimi quattro anni

2015 - 2019, un periodo che ha sconvolto la nostra provincia e sicuramente con forza dirompente quella che ora chiamiamo area del cratere sismico. Ma che impatto ha avuto il sisma sul nostro tessuto produttivo? La risposta può sembrare sorprendente, ma nel primo semestre del 2015 erano attive e produttive 5.660 imprese, mentre nel secondo semestre del 2019 se ne contano 5.946. I dati relativi a società di capitali, società di persone, imprese individuali ed altre forme imprenditoriali relativi ai comuni di Amatrice, Accumoli, Cittareale, Borbona, Leonessa, Borgo Velino, Antrodoco, Cantalice, Cittaducale, Castel Sant’Angelo, Micigliano, Posta, Rieti, Rivodutri ci sono stati forniti dalla Camera di Commercio di Rieti, e proprio il presidente Vincenzo Regnini fornisce una lettura interessante “C’è un dato tendenzialmente in crescita, mi trovo a ripeterlo in ogni circostanza.” E la spiegazione riporta ad un tema ricorrente, ma che evidentemente è la chiave di volta che spiega molte delle dinamiche del nostro territorio “L’area del cratere, soprattutto nelle sue parti più interne ha subito negli ultimi decenni un fenomeno di progressivo spopolamento, il terremoto di fatto ha messo al centro dell’attenzione una tematica che forse sarebbe restata latente e avrebbe prodotto i suoi effetti nel più assoluto silenzio. Non è un fenomeno solo legato a Rieti, è la grande questione delle così dette aree interne, da tutti discusso, ma che quando poi stenta a trovare soluzioni.” E lo spopolamento di questi luoghi ha secondo Regnini un primo responsabile “nella mancanza di infrastrutture e per una politica che negli ultimi trenta anni fa pesare solo i numeri, per cui se non si raggiunge un adeguato numero si chiude un ospedale, quando non si raggiunge un certo numero di studenti si chiude il plesso scolastico, ed è evidente che seguendo questa via perde senso fare impresa, che migrano proprio come le famiglie verso altri luoghi.” Il terremoto ha acceso un potente faro su questa situazione ed “oggi progressivamente con una serie di incentivi si stanno adottando politiche finalizzate ad invertire questa tendenza. Questo nonostante ci sia un oggettivo blocco nella ricostruzione sia pubblica che soprattutto privata”. Quindi la ricostruzione nel nostro caso non si manifesta come un fattore di dinamismo, principalmente a causa “della burocrazia, della paura di intervenire”. Il presidente, come fatto da molti, non invoca leggi speciali, ma chiede “semplicemente che vengano cancellati gli assurdi, mantenere alta l’attenzione sulla legalità senza bloccare i lavori”. Ma nonostante questo emerge una volontà di “puntare sulla piccola industria, sulla piccola impresa, come dimostra il successo di tutti quegli incentivi anche per importi più limitati. Bisogna anche tenere conto che trattiamo di aree fortemente rurali, e chi lavora quei territori non può delocalizzare, parliamo quindi di un vero consolidamento imprenditoriale”. Sembra che la tragedia del terremoto abbia voluto mostrare la strada giusta, ora non resta che seguirla.

Alessandro Toniolli