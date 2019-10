Inaugurati i moduli scolastici provvisori grazie alla solidarietà

“Torniamo a casa”. Questo l'evocativo titolo dell'emozionante inaugurazione dei nuovi moduli scolastici della scuola di Poggio Bustone, svoltasi ieri alla presenza del vescovo, monsignor Domenico Pompili; dell'assessore regionale alla Ricostruzione, Claudio Di Bernardino; del sindaco, Debora Vitelli , e della dirigente scolastica, Mirella Galluzzi. La forza della solidarietà è stata espressa anche dalla delegazione di studenti, insegnanti e comitato genitori della scuola Carducci di Lecco, che ha portato una consistente donazione e tanti omaggi della cultura e tradizione lecchesi. E dal momento che le scuole di Lecco hanno aderito per prime in Italia al progetto di geografia territoriale e tutela ambientale GeoRanger di De Agostini, ieri è stata anche occasione di gemellaggio progettuale, e i materiali di GeoRanger sono stati donati agli studenti. Ambiente e territorio sono temi cardine di quest'anno scolastico, il primo nel quale, come ha detto la dirigente, sono state distribuite le borracce per diminuire l'uso della plastica. “Quella di oggi (ieri, ndr) è una doppia inaugurazione: quella dei moduli scolastici che da qualche settimana ospitano gli alunni delle scuola primaria e secondaria di primo grado, e quella del nuovo anno scolastico”, ha commentato l’assessore Di Berardino, che ha aggiunto come, a seguito delle scosse di terremoto del 2016, la vecchia sede dell’istituto fosse diventata inagibile. “Grazie ai finanziamenti del Miur sono stati realizzati i moduli scolatici provvisori. Le risorse della Regione, invece, saranno impiegate per la ricostruzione del plesso scolastico definitivo. Abbiamo deciso di destinare a questo fine i fondi raccolti con gli sms solidali, per complessivi 4 milioni. Oltre al progetto scolastico di Poggio Bustone, che prevede la spesa di 2 milioni e 700 mila euro, i fondi degli sms saranno utilizzati per la ricostruzione di altri due istituti”.