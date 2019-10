Finisce nella scarpata con la sua auto, salvato dai carabinieri

Finisce nella scarpata sulla strada provinciale 26 nel territorio di Pescorocchiano. E’ buio, il traffico è pressocché inesistente e nessuno si accorge di nulla. Interminabili ore di angoscia per un ventiduenne del luogo fin quando l’equipaggio una pattuglia di Carabinieri della locale stazione non è stato attratto da alcuni segni sulla carreggiata, riconducibili ad un probabile sinistro stradale. I militari hanno individuato un’autovettura nella sottostante scarpata e poi sono riusciti a scorgere anche un ragazzo incastrato tra l’autovettura e la folta boscaglia. Prontamente, i militari anche con l’ausilio di un abitante del luogo, mediante l’utilizzo di decespugliatori e altra idonea attrezzatura, sono riusciti a farsi largo tra la vegetazione raggiungendo il giovane che era stato sbalzato dall’auto e che presentava vistose ferite al volto ed agli arti inferiori. Nel frattempo era già stato allertato il 118 mentre i militari sono riusciti ad aprire un varco sufficiente tra la fitta vegetazione al fine di creare un comodo accesso al personale sanitario che ha prima stabilizzato il ragazzo per poi trasportalo presso l’ospedale “De Lellis” di Rieti ove è tuttora ricoverato in osservazione, ma non in pericolo di vita.