Cocaina dentro l'auto, in manette una coppia

Coppia in manette per spaccio di cocaina. Nella notte tra lunedì e ieri, i carabinieri della stazione di Magliano Sabina, nel corso di una mirata attività di indagine, hanno controllato, in via XXIII Settembre, un’auto con a bordo un operaio di 40 anni in compagnia della propria compagna, consulente antinfortunistica, di 42 anni, entrambi incensurati.