San Michele Arcangelo, la polizia ha omaggiato il suo santo protettore

La Polizia di Stato in festa. Gli agenti hanno celebrato San Michele Arcangelo, il loro santo patrono e protettore. La ricorrenza nella chiesa di San Michele Arcangelo officiata dal vescovo Domenico Pompili, alla presenza delle autorità civili, militari e delle altre forze di polizia, dei dipendenti e dei loro familiari, degli appartenenti all’Associazione nazionale della Polizia di Stato. Il vescovo ha omaggiato i poliziotti perché “si mettono al servizio della collettività e non vengono mai ringraziati abbastanza nonostante il rischio che corrono anche fuori dal servizio”. Il questore Antonio Mannoni ha ringraziato le autorità intervenute per la vicinanza da sempre dimostrata e ha rivolto un ringraziamento particolare agli appartenenti alla polizia di Stato e alle loro famiglie.