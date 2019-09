Alla "Pascoli" parte il progetto "Mi-ri-scopro eroe" dell'associazione Arcobaleno Onlus

Tornano le iniziative di “Colora l’Arcobaleno Onlus” di Rieti, associazione che ha come mission l'integrazione di bambini e ragazzi con disabilità, il contrasto dell'emarginazione e della discriminazione nonché la percezione della “diversità” come risorsa e non come limite. A giorni, esattamente il 1° ottobre, presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” - sede operativa dell'Associazione gentilmente messa a disposizione dal dirigente scolastico Paola Giagnoli - parte “MI-RI-SCOPRO EROE” Laboratorio di Counselling Multisetting a mediazione artistica, progetto gratuito che si rivolge a bambini e ragazzi di età fra 9 e i 13 anni. L'iniziativa sarà condotta da due counsellor della “Scuola Outdoor Setting” di Roma ed avrà la supervisione della Referente - psicologa e psicoterapeuta del Polo Multisetting® Infanzia e Adolescenza - Emmanuela Paluzzi.

Il Laboratorio – riservato ad un gruppo con un minimo di 8 ed un massimo di 12 partecipanti - è rivolto a bambini e ragazzi che presentano difficoltà sul piano relazionale (timidezza, eccessiva sensibilità alla critica, insicurezze, ansia da prestazione, basse competenze assertive) o nella regolazione del proprio comportamento (inibizione o marcata irrequietezza, comportamenti oppositivi, impulsività). Gli incontri saranno 8, a cadenza settimanale e con durata di 120 minuti. Il percorso proposto nell'ambito di questo interessante ed innovativo progetto è indicato anche per ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (BES) e mira a favorire nei partecipanti l’aumento della consapevolezza di sé e della propria autostima attraverso il potenziamento e la riscoperta delle proprie risorse interne. Il Laboratorio, nel contesto protetto del gruppo Counselling, intende favorire l’esplorazione del proprio mondo emotivo e affettivo, con la presa di coscienza preziosa che il “limite” di ognuno può, invece, diventare ricchezza. Un'iniziativa, quella che partirà il 1° ottobre alla “Pascoli”, che fa seguito al progetto felicemente conclusosi lo scorso luglio dal titolo “Non solo musica” e di clownterapia progettato e realizzato da Gabriella Turco con la collaborazione di Leonardo Umena e di Valentina Cesarini. Oltre a ciò altre importanti iniziative sul territorio, di prossima divulgazione, sono in cantiere da parte della onlus, il cui direttivo – con il presidente Silvia Vari, il Vice Alessandra Chiarinelli ed i membri Antonella Pezzotti, Filomena Di Francescangelo, Enza De Angelis ed Elena Zabautranu, - si è recentemente riunito. Obiettivo prefissato: favorire ancor più l’integrazione e sostenere i soggetti più fragili, con particolare riferimento alla formazione delle giovani coscienze e all’emergere di nuove consapevolezze. Il motto:”piccoli passi insieme perché Nessuno è Solo”