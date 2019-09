Paura per due escursionisti bloccati sul Monte Gorzano, recuperati nella notte

I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti ieri sera sulle montagne prospicienti il Comune di Amatrice, in zona 'Capricchia', per recuperare due persone, un uomo e una donna, che si erano persi durante una escursione. Con l'avvicinarsi dell'oscurità, e resisi conto della situazione di pericolo, i due hanno contattato le forze dell'ordine della locale stazione facendo scattare, poco dopo, la macchina dei soccorsi. Immediatamente da Rieti, e dal distaccamento di Posta, sono partiti i Pompieri sabini per le ricerche sul territorio, ricerche che hanno dato i suoi frutti nel cuore della notte allorquando i due malcapitati, sempre rimasti in contatto via cellulare, sono stati recuperati dai soccorritori e affidati alle cure dei Sanitari presenti anch'essi sul posto insieme ai Volontari del Soccorso Alpino.