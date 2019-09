Incendio distrugge locale nella notte, vigili del fuoco e carabinieri sul posto

Un incendio nella notte ha distrutto il bar La Siesta in località Santa Susanna di Rivodutri. Intorno alle ore 3, per cause da accertare, il locale ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme. Sul posto anche Carabinieri di Rivodutri per i rilievi di rito.