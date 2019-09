Parte dal Reatino “Strada facendo” l’evento per combattere il fenomeno dell’usura

Parte da Rieti “Strada Facendo” l’evento itinerante di SoS Impresa Lazio per promuovere la cultura di prevenzione e contrasto all’usura.

Il tour, promosso da SoS Impresa Lazio in collaborazione con i comuni di Poggio Bustone, Leonessa, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittaducale si avvale del finanziamento della Regione Lazio, e dell’apporto del presidio di Rieti di Libera.

L ‘evento sarà presentato oggi, lunedì 30 settembre, alle ore 12.00

presso la Provincia di Rieti

È prevista la partecipazione del Prefettodottoressa Giuseppina Reggiani e delle altre autorità cittadine come il Questore Antonio Mannoni, il Vescovo della Diocesi di Rieti, i sindaci dei Comuni di Rieti, Cittaducale, Leonessa, Poggio Bustone, Castel Sant’Angelo, Borgo Velino e di altre personalità a cominciare dal Presidente della Camera di Commercio di Rieti Vincenzo Regnini e del Presidente della provincia di Viterbo.

“Strada Facendo”, grazie ad un camper che diverrà un vero e proprio punto di aggregazione per i cittadini, toccherà, dal primo al cinque ottobre, i comuni della provincia, in cui è già attivo lo Sportello di aiuto “L'Amico Giusto”nei quali verranno organizzati spettacoli teatrali a tema, incontri formativi con personalità di spicco della lotta alle mafie, attività di educazione all’uso responsabile del denaro nelle scuole ed incontri con le associazioni.

“Il camper - ha dichiarato Lino Busa' presidente di Sos Impresa Lazio - sarà anche una sorta di pronto soccorso per tutti coloro, che in condizione di grave indebitamento hanno bisogno di un aiuto gratuito ed altamente professionale.”