"Non solo migranti", balli, musica e tanti eventi oggi per le vie del centro storico

Si è celebrata oggi la giornata del Migrante. “Venti di migrazione. Non si tratta solo di migranti”. In occasione della Giornata mondiale del migrante indetta da Papa Francesco, è stato promosso un evento di sensibilizzazione al tema della migrazione, nato dalla collaborazione di Servizio Migrantes, Comune di Rieti, Caritas, Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) e la Chiesa di Rieti. Nel centro storico di Rieti si è tenuta una mostra-mercato di arte, vari esempi di artigianato dal mondo, alcuni stand gastronomici, oltre a laboratori per bambini e spettacoli di teatro, musica e danza. Durante l’evento si sono svolti infatti momenti di condivisione di vario genere, che hanno visto ballerini, artigiani, musicisti e cuochi di diverse nazionalità e culture animare la città di Rieti.