Prevenzione tumori, in 2.000 alla camminata di sensibilizzazione dell'Alcli Donna

Una marea verde ha invaso le strade di Rieti. La “Camminata per la vita” promossa dal gruppo di screening Alcli Donna dell’Alcli Giorgio & Silvia ha fatto da apripista a “Ottobre Rosa”, la campagna di prevenzione contro il tumore in collaborazione con la Regione Lazio, la Asl, la Lilt sezione Rieti. “La Camminata per la vita” giunta alla sua quinta edizione è diventata sempre più decisiva nella sensibilizzazione della comunità alla diagnosi precoce e alla prevenzione. Infatti anche ieri allo stadio Guidobaldi erano in tanti. In dettaglio nella Camminata per la vita dell'Alcli Donna sono state prenotate in mattinata 250 mammografie, 250 provette colon, 210 Pap test. Totale 710 prenotazioni. Sono stati venduti 1600 kit per la Camminata mentre oltre 2000 sono stati i partecipanti.