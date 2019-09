Casa di riposo in fiamme a Tor Lupara, ferite due anziane ospiti

Un principio di incendio è divampato alle 6 di questa mattina in una stanza della casa di cura "Villa Romani" al 24 di via Luigi Capuana, a Tor Lupara. A fuoco i due letti sui quali si trovavano due anziane, una intossicata, l'altra trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio con ustioni al volto. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri di Mentana e Monterotondo impegnati ad accertare le cause del rogo.