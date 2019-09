Grandi festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo patrono della città

Montopoli di Sabina festeggia in questi giorni il patrono San Michele Arcangelo e il clou dei festeggiamenti è il previsto per domenica 29 settembre. Sono giornate divise tra la parte religiosa dei festeggiamenti e quella secolare, tra il triduo in preparazione della giornata di domenica e mercatini, corteo storico, musica dal vivo e spettacoli. La festa è patrocinata dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo, dal Comitato della festa patronale di San Michele Arcangelo, dal Comune di Montopoli di Sabina e dalla Regione Lazio. La giornata del 29 settembre in cui si ricorda San Michele Arcangelo comincerà alle 11 con la Santa Messa. Nel primo pomeriggio, alle 15, i visitatori troveranno vari stand con prodotti artigianali. Alle 15.30 ci sarà l’attesissima merenda musicale con le pizze fritte, le note della Banda musicale di Montopoli di Sabina e l’allegria delle majorettes di Casperia. Gli arrivi e l’accoglienza delle confraternite sono attesi per le 17.30, seguiti alle 18.30 dalla Messa solenne in piazza Comunale. Alle 19.30 comincerà la processione solenne accompagnata dalla Banda musicale di Montopoli di Sabina, dalla Confraternita di San Michele Arcangelo e dai facchini delle statue montopolesi, con la partecipazione delle confraternite dei paesi limitrofi. Al termine della Solenne processione si terrà la cerimonia per l’assegnazione del 55º Premio della Bontà, seguito da uno spettacolo pirotecnico. Alle 20 ci sarà una cena in piazza Comunale. Durante i giorni dei festeggiamenti ci saranno sempre cornetti caldi a partire dalle 22.

Elisa Sartarelli